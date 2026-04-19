Сальдо: удары ВСУ уничтожили все школы и детсады в Алешках

ВСУ нанесли серьезный урон гражданской инфраструктуре в прифронтовом городе Алешки, фактически разрушив все школы и детские сады. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





По его словам, ударам также регулярно подвергается больница. Однако жизнь в городе продолжается, поэтому местные власти постоянно разрабатывают способы безопасной доставки продуктов и медикаментов жителям Алешек.



«Вода в наличии, и мы также организуем поставки горюче-смазочных материалов. Мы не собираемся оставлять людей без поддержки», — заявил Сальдо.