Сальдо рассказал о последствиях регулярных обстрелов города Алешки
Сальдо: удары ВСУ уничтожили все школы и детсады в Алешках
ВСУ нанесли серьезный урон гражданской инфраструктуре в прифронтовом городе Алешки, фактически разрушив все школы и детские сады. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, ударам также регулярно подвергается больница. Однако жизнь в городе продолжается, поэтому местные власти постоянно разрабатывают способы безопасной доставки продуктов и медикаментов жителям Алешек.
«Вода в наличии, и мы также организуем поставки горюче-смазочных материалов. Мы не собираемся оставлять людей без поддержки», — заявил Сальдо.Алешки расположены на левом берегу Днепра недалеко от разрушенного Антоновского моста и всего в нескольких километрах от Херсона. Город почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии.