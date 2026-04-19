Российские войска уничтожили резервы ВСУ в Сумской области
ВС РФ ликвидировали резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Никольское Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Недавно поступала информация, что вышеупомянутую бригаду доукомплектовали пограничниками в экстренном порядке. Вероятно, это связано с большими потерями личного состава.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБР ВСУ в селе Никольское», — сказал собеседник агентства.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.