19 апреля 2026, 06:55

ВС РФ ликвидировали резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Никольское Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.





Недавно поступала информация, что вышеупомянутую бригаду доукомплектовали пограничниками в экстренном порядке. Вероятно, это связано с большими потерями личного состава.



«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБР ВСУ в селе Никольское», — сказал собеседник агентства.