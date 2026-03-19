Над регионами России за ночь уничтожили 138 беспилотников
Средства ПВО уничтожили 138 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над Краснодарским краем сбили 40 БПЛА, над Республикой Крым — 35, над Ставропольским краем — 28, над Курской областью — восемь, над Ростовской областью — два, над акваторией Азовского моря — 18, а над акваторией Черного моря — семь дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
