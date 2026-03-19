Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь

19 марта 2026, 02:23

Развожаев: Над Севастополем сбили 14 беспилотников ВСУ, началось несколько пожаров

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, уничтожив 14 БПЛА. После налета дронов началось несколько пожаров, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.





Предварительно, никто из людей не пострадал. Однако из-за упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава, в здании апартаментов у парка Победы — небольшой участок крыши, а около Фиолента огонь заметили в частном доме.





«В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. Спецслужбы выехали на место», — добавил губернатор Севастополя.