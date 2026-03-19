Обломки украинского беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
В Краснодаре во дворе многоэтажной застройки упали обломки беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Глава города Евгений Наумов уточнил, что инцидент произошёл в Прикубанском округе. Фрагменты БПЛА повредили остекление квартир в двух корпусах и припаркованные автомобили. На месте дежурит машина скорой помощи, работают оперативные и специальные службы.
Наумов призвал горожан не приближаться к обломкам в целях собственной безопасности. При обнаружении объектов, напоминающих сбитый дрон, следует звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, уничтожив 14 БПЛА. После налета БПЛА в городе началось несколько пожаров.
Читайте также: