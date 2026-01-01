Силы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников

01 января 2026, 04:13

Фото: iStock/Terry Papoulias

Группу украинских беспилотников при попытке атаковать Москву уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.