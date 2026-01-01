Силы ПВО сбили десять летевших на Москву беспилотников
Группу украинских беспилотников при попытке атаковать Москву уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитом БПЛА поступило от градоначальника за пять минут до полуночи. С тех пор украинские вооружённые силы ещё несколько раз пытались атаковать цели в Московском регионе.
Всего за текущую ночь силы ПВО сбили десять украинских беспилотников. На место падения фрагментов БПЛА выехали представители экстренных служб.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
