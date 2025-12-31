Уиткофф переговорил со странами ЕС по Украине

31 декабря 2025, 21:46

Спецпосланник Уиткофф обсудил со странами ЕС гарантии безопасности для Украины

Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с представителями европейских стран по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.