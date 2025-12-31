Достижения.рф

Уиткофф переговорил со странами ЕС по Украине

Спецпосланник Уиткофф обсудил со странами ЕС гарантии безопасности для Украины
Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с представителями европейских стран по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.



В заявлении отмечается, что участники сосредоточились на практических шагах по продвижению дискуссий в рамках мирного процесса, инициированного Дональдом Трампом. Речь шла, в частности, об усилении гарантий безопасности и выработке действенных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы завершить боевые действия и не допустить их повторения.

По словам Уиткоффа, отдельно обсуждался и пакет мер, направленных на поддержку послевоенного «процветания» Украины.

В беседе участвовали госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер, советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0