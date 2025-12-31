Уиткофф переговорил со странами ЕС по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл консультации с представителями европейских стран по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении отмечается, что участники сосредоточились на практических шагах по продвижению дискуссий в рамках мирного процесса, инициированного Дональдом Трампом. Речь шла, в частности, об усилении гарантий безопасности и выработке действенных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы завершить боевые действия и не допустить их повторения.
По словам Уиткоффа, отдельно обсуждался и пакет мер, направленных на поддержку послевоенного «процветания» Украины.
В беседе участвовали госсекретарь США Марко Рубио, предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер, советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.
