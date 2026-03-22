Жителя Винницы мобилизовали во время «минуты молчания»
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ забрали мужчину с траурной церемонии в память о погибших солдатах в Виннице. Об этом сообщают украинские СМИ.
В местных Телеграм-каналах появились видеоролике, на которых видно, как четверо военкомов силой заталкивают человека в легковой автомобиль. Очевидцы пытались помешать «людоедам», однако попытки успехом не увенчались.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
Еще один похожий резонансный случай произошел в Одессе. Местного жителя мобилизовали накануне свадьбы, из-за чего все торжественные мероприятия пришлось отменить.
