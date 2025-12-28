Над регионами России за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Самарской области ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, по три дрона сбили над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два — над Волгоградской и Ростовской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
