Серия взрывов напугала жителей Сызрани
SHOT: в Сызрани прогремела серия взрывов на фоне атаки БПЛА
В окрестностях Сызрани сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что первые взрывы над городом раздались ещё незадолго до полуночи. После новой серии громких хлопков в районе 00:50 прозвучала сирена воздушной опасности. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
По предварительной информации, Сызрань атаковали украинские беспилотники. В некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки ПЛА не ряд российских регионов.
