Силы ПВО за три часа сбили более 40 БПЛА над регионами РФ

28 декабря 2025, 00:43

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Вечером 27 декабря беспилотники ВСУ вторглись в воздушное пространство России, сработала система ПВО.





Согласно информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 над территорией Ростовской области российские военные уничтожили 15 целей. По шесть БПЛА сбили над Курской и Волгоградской областями. Ещё четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в административных границах Республики Крым и столько же под Липецком.



«Три – над территорией Белгородской области, два – над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.