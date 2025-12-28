Силы ПВО за три часа сбили более 40 БПЛА над регионами РФ
Вечером 27 декабря беспилотники ВСУ вторглись в воздушное пространство России, сработала система ПВО.
Согласно информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 над территорией Ростовской области российские военные уничтожили 15 целей. По шесть БПЛА сбили над Курской и Волгоградской областями. Ещё четыре беспилотника силы ПВО ликвидировали в административных границах Республики Крым и столько же под Липецком.
«Три – над территорией Белгородской области, два – над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Единичные случаи нарушения границ РФ зафиксированы во Владимирской и Липецкой областях, а также над Московским регионом.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.