Освобождение Косовцево в Запорожской области нарушило логистику ВСУ
Освобождение населённого пункта Косовцево помогло ВС РФ занять выгодные позиции в Запорожской области. Об этом информирует RT.
В результате успешных действий ВС РФ улучшили свои позиции на западном берегу реки Гайчур, что позволило перерезать линии снабжения ВСУ в посёлке Терноватое.
«Российские войска улучшили свои позиции на этом направлении и перерезали линии снабжения населённого пункта Терноватое», — сказал военкор RT.По его словам, в результате освобождения населённого пункта ВСУ потеряли до взвода солдат убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и пять тяжёлых гексокоптеров типа «Баба-яга».
