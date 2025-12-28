28 декабря 2025, 06:51

RT: освобождение Косовцево в Запорожской области нарушило логистику ВСУ

Фото: iStock/Oleh Yatskiv

Освобождение населённого пункта Косовцево помогло ВС РФ занять выгодные позиции в Запорожской области. Об этом информирует RT.





В результате успешных действий ВС РФ улучшили свои позиции на западном берегу реки Гайчур, что позволило перерезать линии снабжения ВСУ в посёлке Терноватое.





«Российские войска улучшили свои позиции на этом направлении и перерезали линии снабжения населённого пункта Терноватое», — сказал военкор RT.