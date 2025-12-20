Над регионами России за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА
Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали над регионами РФ 27 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, в Белгородской и Воронежской областях нейтрализованы по 10 беспилотников. В Курской и Липецкой областях, а также над акваторией Азовского моря сбили по два БПЛА. Один дрон уничтожен над территорией Брянской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
