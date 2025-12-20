ВС РФ сбрасывают листовки с призывом к окружённым в Мирнограде ВСУ сдаться

20 декабря 2025, 04:58

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские беспилотники пролетают над позициями Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Мирнограде и скидывают листовки с инструкциями для военнослужащих по сдаче в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета ударных БПЛА отряда «Кайра» с позывным «Гид».





По его словам, на бумаге перечислен порядок действий. Чтобы попасть в безопасную зону, солдату необходимо отсоединить магазин от стрелкового оружия, поднять руки над головой с куском белой ткани и выполнять команды российских военных.





«Мы сейчас сбрасываем листовки на окружённый гарнизон ВСУ в Мирнограде. На листовке указана инструкция, как правильно сдаться в плен, тем самым сохранить свою жизнь и вернуться к родным и близким», — рассказал «Гид».