ВСУ бежали с позиций под Харьковом после удара российских войск

20 декабря 2025, 06:56

ТАСС: солдаты двух бригад ВСУ бежали с позиций под Харьковом

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащие подразделений двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули оборонительные позиции в Харьковской области после серии ударов российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.