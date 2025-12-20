ВСУ бежали с позиций под Харьковом после удара российских войск
Военнослужащие подразделений двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули оборонительные позиции в Харьковской области после серии ударов российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
Собеседник агентства утверждает, что по месту дислокации живой силы ВСУ нанесли комбинированный удар. После него с передовых позиций отступили подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады украинской армии.
Ранее Минобороны РФ сообщило об успешных действиях российских войск в Сумской области.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
