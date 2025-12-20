Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

20 декабря 2025, 05:58

Минобороны: российские войска сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/DmyTo

Подразделения войск беспилотных систем 56-го гвардейского десантного-штурмового полка из состава группировки «Север» выполнили задачу на линии боевого соприкосновения в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.





Во время ночной разведывательной миссии оператор БПЛА обнаружил перемещение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Выяснилось, что противник проводил ротацию с целью укрепить свои позиции.



«Расчётам БПЛА поступила команда на взлет и уничтожение обнаруженных целей. Операторы дронов оперативно развернулись и вылетели по указанным координатам. Затем, в кратчайший срок методично уничтожили до отделения пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений на линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.