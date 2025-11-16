Над регионами России за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников
Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над Самарской областью ликвидировали 23 беспилотника, над Волгоградской – 17, над Саратовской – пять, над Ростовской – пять, над Курской – три, над Воронежской – три, а над Брянской – один. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
