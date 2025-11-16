Одну из трех пострадавших после атаки БПЛА ВСУ на Волгоград госпитализировали
В результате атаки беспилотников на Волгоград пострадали три человека. Одну женщину направили в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области.
Уточняется, что у пострадавшей наблюдались перелом плеча и ранения от осколков стекла. Двое других людей, которые стали жертвами атаки ВСУ, решили отказаться от госпитализации.
Напомним: в ночь с 15 на 16 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате жилые дома в двух районах города получили повреждения, в одном из зданий началось возгорание. Пожарные уже потушили его.
После нападения беспилотников 50 человек, среди которых были дети, отправились в пункт временного размещения (ПВР) в лицее №7 Дзержинского района.
