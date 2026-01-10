Над регионами России за ночь уничтожили 59 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над 11 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над акваторией Чёрного моря сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. В Краснодарском крае уничтожили десять дронов, в Брянской области — восемь, в Липецкой — шесть, а в Калужской — четыре. Столько же беспилотников нейтрализовали над акваторией Азовского моря, в Адыгее и Крыму. В Московском регионе сбили три дрона, включая один, который направлялся на столицу. Два беспилотника ликвидировали в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: