SHOT: Очевидцы услышали взрывы в пригороде Краснодара на фоне работы ПВО
В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов. Предварительно, они связаны с работой систем ПВО, отражающих воздушную атаку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали о четырёх-пяти громких хлопках на юге города со стороны Северского района Краснодарского края. Также поступает информация о вспышках в небе и характерном жужжании БПЛА.
Более того, около трех взрывов прозвучало над городом Приморско-Ахтарск.
Официальной информации о происходящем и возможных последствиях на земле или пострадавших пока нет.
В аэропорту Краснодара 10 января около четырех утра по московскому времени ввели временные ограничения на приём и вылет воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Читайте также: