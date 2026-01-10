Достижения.рф

Падение обломков сбитого дрона ВСУ вызвало пожар на нефтебазе в Волгоградской области

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтебазе в Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков сбитого БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатор Андрея Бочарова.



Утром 10 января он объяснил, что подразделения противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских дронов в ночь на субботу.

Очаг пожара на территории нефтебазы в Октябрьском районе оперативно локализуют пожарные и экстренные службы. В качестве меры предосторожности для возможной эвакуации жителей близлежащих домов подготовлен пункт временного размещения в местной школе.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что над городом Елец Липецкой области прогремело несколько взрывов. Местные жители утверждали, что хлопки были связаны с работой системы ПВО, устранившей несколько беспилотников.

Мария Моисеева

