Падение обломков сбитого дрона ВСУ вызвало пожар на нефтебазе в Волгоградской области
На нефтебазе в Волгоградской области произошло возгорание из-за падения обломков сбитого БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатор Андрея Бочарова.
Утром 10 января он объяснил, что подразделения противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских дронов в ночь на субботу.
Очаг пожара на территории нефтебазы в Октябрьском районе оперативно локализуют пожарные и экстренные службы. В качестве меры предосторожности для возможной эвакуации жителей близлежащих домов подготовлен пункт временного размещения в местной школе.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что над городом Елец Липецкой области прогремело несколько взрывов. Местные жители утверждали, что хлопки были связаны с работой системы ПВО, устранившей несколько беспилотников.
