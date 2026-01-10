Пушков задал два важных вопроса премьер-министру Италии после ее слов о диалоге с РФ

10 января 2026, 07:26

Сенатор Пушков усомнился в искренности предложения Мелони возобновить диалог с РФ

Алексей Пушков (Фото: Telegram ​@alexey_pushkov)

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога ЕС с Россией, задав ей два важный вопроса. Свое мнение сенатор выразил в личном Telegram-канале.





Он спросил, о каких именно переговорах идёт речь: двусторонних или от лица всего Европейского союза.





«Второй (вопрос) — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — добавил Пушков.

«Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти (заданные выше) вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», — заключил Пушков.