Пушков задал два важных вопроса премьер-министру Италии после ее слов о диалоге с РФ
Сенатор Пушков усомнился в искренности предложения Мелони возобновить диалог с РФ
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости диалога ЕС с Россией, задав ей два важный вопроса. Свое мнение сенатор выразил в личном Telegram-канале.
Он спросил, о каких именно переговорах идёт речь: двусторонних или от лица всего Европейского союза.
«Второй (вопрос) — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — добавил Пушков.
Премьер-министр Венгрии допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
Сенатор напомнил, что ранее за переговоры с Москвой выступали лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и словацкий премьер Роберт Фицо. Остальные европейские лидеры были категорически против и заявляли, что «даже слышать» о таком не хотят.
«Судя по всему, ни в Париже, ни в Риме толком не знают ответов на эти (заданные выше) вопросы. Но постепенный распад коалиции противников переговоров с Москвой сам по себе показателен», — заключил Пушков.Напомним: несколько дней назад Мелони сообщила, что Италия не собирается отправлять своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продавать нефть России и Китаю. Хозяин Белого дома подчеркнул, что его страна открыта для такого бизнеса «практически сразу».