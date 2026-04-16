Губернатор Краснодарского края рассказал о жертвах и пострадавших после крупного налета БПЛА на регион
Губернатор Кондратьев: Двое детей погибли при атаке БПЛА ВСУ на жилые дома в Туапсе
Двое детей погибли при атаке беспилотников на жилые дома в кубанском Туапсе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Этой ночью Краснодарский край в очередной раз подвергся массовой атаке дронов ВСУ. В Туапсе из-за падения обломков повреждения получили пять частных жилых домов и один многоквартирный. Местная администрация разворачивает пункт временного размещения для жителей. Кроме того, многочисленные фрагменты БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта.
Отмечается, что жертвами налета в ночь на 16 апреля стали двое несовершеннолетних в возрасте 5 и 14 лет. По предварительным данным, также пострадали двое взрослых. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям», — написал Кондратьев.Он добавил, что в сочинском посёлке Лоо обломки дронов повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших там нет.