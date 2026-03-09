Над Россией сбили 163 беспилотника ВСУ за ночь
Силы ПВО сбили 163 беспилотника ВСУ в небе над Россией в ночь с 8 на 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 воскресенья до 07:00 понедельника. 54 БПЛА перехватили над Брянской областью, 47 — над Крымом, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской, пять — над Белгородской.
По четыре дрона подавили над Черным морем и Смоленской областью, по три — над Воронежской и Адыгеей, по два — над Ростовской и Азовским морем. Еще по одному уничтожили в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
