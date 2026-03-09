Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область
Анюхин: силы ПВО сбили четыре БПЛА в Смоленской области
Украинские беспилотники в ночь на 9 марта пытались атаковать цели в Смоленской области. Нападение отражали силы противовоздушной обороны.
Российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«Благодаря действиям ПВО Министерства обороны России были уничтожены четыре беспилотника», — говорится в сообщении.По словам главы региона, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших и разрушений нет. На места происшествия выехали сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.
Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар. Огонь распространился по крыше неработающего пансионата.