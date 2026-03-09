Крыша пансионата загорелась на Кубани из-за атаки украинского дрона
Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край. В районе Лоо начался пожар в здании неработающего пансионата, сообщил оперативный штаб региона в Телеграм-канале.
Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров до того, как его потушили. В результате инцидента пострадавших и погибших нет, а здание получило незначительные повреждения.
Для ликвидации возгорания МЧС задействовало 12 сотрудников личного состава и три единицы спецтехники. Ранее сообщалось, что украинские БПЛА массово атаковали регионы РФ вечером 8 марта. Наибольшее количество воздушных целей силы ПВО сбили над Краснодарским краем и Московским регионом.
Читайте также: