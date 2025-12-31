Над Россией сбили 86 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ над Россией в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 23:00 вторника до 08:00 среды. Большую часть БПЛА – 56 – перехватили над акваторией Черного моря. Еще девять дронов подавили над Брянской областью, по восемь – над Липецкой областью и Республикой Крым, пять – над Краснодарским краем.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
