Воробьев: житель Подмосковья пострадал в результате атаки ВСУ
Украинский беспилотник упал в черте населенного пункта в Подмосковье, ранения получил местный житель. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
Инцидент произошел в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа. В результате взрыва 57-летний мужчина получил травмы спины и руки. Его доставили в травмоцентр Красногорской больницы.
Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести. По их словам, угроза для жизни отсутствует.
Губернатор отметил, что вечером 30 декабря над Подмосковьем силы противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник.
