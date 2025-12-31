Достижения.рф

Украинские беспилотники атаковали Туапсе

SHOT: взрывы прогремели в Туапсе на фоне атаки БПЛА
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство Краснодарского края. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Местные жители утверждают, что в одном из районов Туапсе начался пожар после серии взрывов. Громкие хлопки начали раздаваться примерно в 23:30 и до сих пор продолжаются.

По предварительной информации, над городом сработала система ПВО. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Кроме того, по данным канала, жители Геленджика и Лазаревского слышали звук мотора в небе и несколько взрывов.

Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать Московскую область. В результате падения фрагментов БПЛА пострадал мирный житель.

