Украинские беспилотники атаковали Туапсе
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство Краснодарского края. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Местные жители утверждают, что в одном из районов Туапсе начался пожар после серии взрывов. Громкие хлопки начали раздаваться примерно в 23:30 и до сих пор продолжаются.
По предварительной информации, над городом сработала система ПВО. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Кроме того, по данным канала, жители Геленджика и Лазаревского слышали звук мотора в небе и несколько взрывов.
Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать Московскую область. В результате падения фрагментов БПЛА пострадал мирный житель.
