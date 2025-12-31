Пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
В результате атаки украинских беспилотников на Туапсе повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
Согласно полученной информации, два человека получили травмы различной степени тяжести. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
В пяти жилых домах частично повреждено остекление. После атаки на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров. Как утверждают местные власти, возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.
Ранее в окрестностях Туапсе прогремела серия взрывов. Город атаковали украинские беспилотники.
