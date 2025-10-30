Над Россией за ночь сбили 170 украинских БПЛА

30 октября 2025, 08:09

Силы ПВО ночью уничтожили 170 украинских беспилотников

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО уничтожили 170 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.