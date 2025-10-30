Над Россией за ночь сбили 170 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 170 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над территорией Брянской области ликвидированы 48 беспилотников, над Воронежской областью – 21, над Нижегородской – 16, над Калужской – 15, над Ростовской – 14, над Курской – 10, над Московским регионом – девять, включая шесть, которые направлялись на Москву. Также нейтрализованы девять дронов над Тульской областью, по пять – над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по четыре – над Белгородской и Орловской областями, а также над Республикой Крым, один – над Липецкой областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
