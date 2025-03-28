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В МИД Украины раскрыли детали соглашения о прекращении огня в Черном море

МИД Украины: Соглашение о перемирии в Черном море не касается военных кораблей РФ
Фото: iStock/Susann Guenther

Фото: iStock/Susann Guenther

Соглашение о перемирии в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова передает «Лента.ру», ссылаясь на украинские СМИ.
«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал представитель МИД Украины.
РБК добавляет, что в заявлении подчеркивалось: перемещение кораблей РФ за пределы восточной части Черного моря Украина собирается расценивать как «угрозу национальной безопасности». В этом случае у Киева будет «полное право» на самозащиту.

Ранее сообщалось, что над Энгельсом Саратовской области прогремели взрывы. Предположительно, это сработали системы ПВО при попытке атаки ВСУ местного нефтеперерабатывающего завода.

В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы.

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SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ
28 марта 2025, 04:34

Фото: iStock/sommersby

Над Энгельсом Саратовской области прогремели взрывы — предположительно, это сработали системы ПВО при попытке атаки ВСУ местного нефтеперерабатывающего завода. О взрывах в четыре утра SHOT рассказала очевидцы.
Раздалось не менее четырех взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и автоматной стрельбой. Официальных данных о жертвах или разрушениях пока нет.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупредил о возможной угрозе дронов ВСУ, приведя экстренные службы в состояние полной готовности. Системы оповещения были активированы для предотвращения угрозы критической инфраструктуре.

В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.

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«Помогает в травле и убийствах»: Девочка, попавшая в 11 лет в список «Миротворца»*, обвинила его в терроре

*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
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#взрывы
#всу
#пво
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«Помогает в травле и убийствах»: Девочка, попавшая в 11 лет в список «Миротворца»*, обвинила его в терроре
Писательница из Луганска Фаина Савенкова обвинила «Миротворец»* в терроре
28 марта 2025, 03:39

Екатерина Темнова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

16-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, включенная в базу сайта «Миротворец»* на Украине в 2021 году (она была совсем еще ребенком), обвинила ресурс в пособничестве террору. Девушка выразила свое недовольство в диалоге c ТАСС.
Ее комментарий связан с новостями о добавлении очередной несовершеннолетней девочки в список «Миротворца»*. 27 марта выяснилось, что главная героиня фильма «Манюня» Екатерина Темнова попала в базу запрещенного на территории РФ ресурса. Юной звезде 14 лет, но за съемки в крымском лагере «Артек» она уже «поплатилась».

«Сайт «Миротворец»* нарушает все международные законы. Он не только собирает информацию о людях, находящихся на этом сайте, но и помогает украинским спецслужбам в организации травли и убийств», — сказала Савенкова.
Савенкова отметила, что лично испытала, какие последствия тебя ждут после попадания в реестр украинского сайта. Ей слали угрозы, а несколько раз и вовсе происходили ситуации, опасные для жизни.

16-летняя Фаина призвала Темнову быть осторожнее, но не поддаваться страху.

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Путин рассказал о бесстыдном обмане Запада относительно РФ
Путин: Западные страны обманули Россию в контексте Минских соглашений
28 марта 2025, 03:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие западные лидеры использовали Минские соглашения для обмана Москвы и наращивания военного потенциала Украины. Об этом он сообщил в ходе встречи с экипажем атомной подлодки «Архангельск», его слова передает ТАСС.
«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению», — поделился президент РФ.
Путин подчеркнул, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд публично признали: документы 2014–2015 годов были нужны лишь для подготовки Киева к конфликту с Россией.

«(Бывшие руководители ведущих стран Запада) прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что российский лидер объявил о планах России обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу. При этом страна открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу.

Однако Кремль больше не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия неоднократно вызывали сомнения.

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#путин
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Путин поделился мнением о настоящем желании Трампа
Путин: Трамп искренне хочет мирного завершения конфликта на Украине
28 марта 2025, 02:41

Фото: iStock/sb2010

Российский президент Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине. Москва готова к мирному урегулированию при условии устранения коренных причин кризиса, подчеркнул Путин.
«Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта. Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин, отметил президент», — передает ТАСС слова президента РФ.
Путин добавил, что Россия намерена обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу и открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу. Однако Кремль не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия, по его мнению, неоднократно вызывали сомнения.

Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
В ночь с 27 на 28 марта «Радио 1» передавало, что в Россоши Воронежской области прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе.

Предварительно, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.

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#дональд трамп
#кремль
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В российском городе прогремели взрывы
Mash: В Россоши Воронежской области прогремели взрывы
28 марта 2025, 02:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Россоши Воронежской области в ночь с 27 на 28 марта прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. По данным Telegram-канала Mash, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
Власти пока не подтвердили информацию о возможных повреждениях или жертвах.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.

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