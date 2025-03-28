В МИД Украины раскрыли детали соглашения о прекращении огня в Черном море

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Соглашение о перемирии в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Его слова передает «Лента.ру», ссылаясь на украинские СМИ.
«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал представитель МИД Украины.РБК добавляет, что в заявлении подчеркивалось: перемещение кораблей РФ за пределы восточной части Черного моря Украина собирается расценивать как «угрозу национальной безопасности». В этом случае у Киева будет «полное право» на самозащиту.
Ранее сообщалось, что над Энгельсом Саратовской области прогремели взрывы. Предположительно, это сработали системы ПВО при попытке атаки ВСУ местного нефтеперерабатывающего завода.
В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы.
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