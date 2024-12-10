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Над территорией Курской области сбили ракету боевиков ВСУ, проинформировало региональное правительство в Telegram-канале.
«Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — сказано в публикации.Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал в приграничье Курской области. Атаку отбили сотрудники Росгвардии, бойцы ВС РФ и пограничники. Бои в российском регионе продолжаются и сегодня.
Эксперты подчеркнули, что киевский режим своими действиями лишь усилил продвижение ВС РФ в Донбассе. В Кремле отмечали, что спецоперация закончится, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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