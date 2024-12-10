Украина в пятый раз попыталась атаковать полигон, откуда был запущен «Орешник»

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать БПЛА полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена ракета «Орешник».
Как пишет Telegram-канал SHOT, в отношении пока не установленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору.
Очередной дрон был сбит накануне, около 5 утра. ПВО сработала без нареканий. По данным SHOT, это уже пятый беспилотник, сбитый в этом районе после удара ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Для атаки ВСУ использовали дроны PD-2 и UJ-22 Airborne. PD-2 имеет дальность полёта до 1300 км, UJ-22 Airborne — до 800 км. Запустили их, предположительно, из Днепропетровской области, расстояние до Капустина Яра составляет примерно 700 км.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе пресечена атака БПЛА на военный аэродром.
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Очередной дрон был сбит накануне, около 5 утра. ПВО сработала без нареканий. По данным SHOT, это уже пятый беспилотник, сбитый в этом районе после удара ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Для атаки ВСУ использовали дроны PD-2 и UJ-22 Airborne. PD-2 имеет дальность полёта до 1300 км, UJ-22 Airborne — до 800 км. Запустили их, предположительно, из Днепропетровской области, расстояние до Капустина Яра составляет примерно 700 км.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе пресечена атака БПЛА на военный аэродром.
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Анастасия Ларина