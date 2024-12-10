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Военные ВСУ, которые проходят обучение в Польше, время от времени дезертируют. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.
«Случается. Больше, чем в предыдущие месяцы», — поделился он.
При этом Владислав Косиняк-Камыш не указал конкретное количество дезертиров, однако отметил, что уровень дезертирства «в самой Украине значительно выше». Ранее в Варшаве сообщалось, что треть украинских солдат, обученных НАТО, а именно 25 000, прошли подготовку в Польше.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого стало известно о наличии канадских и темнокожих наемников в составе украинских войск, которые были замечены в районах Новгородского и Дзержинска в ДНР.
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