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Жительница Суджи была вынуждена уехать на Украину из-за иностранных наемников

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Жительница Суджи вернулась в Россию с дочерью-подростком после трех месяцев, проведенных на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала о сложной гуманитарной ситуации в своем селе и угрозах со стороны иностранных наемников и освобожденных из тюрем уголовников.

По словам Натальи Разуменко, они находились в Судже, когда в населенный пункт вошли украинские боевики. Ситуация ухудшилась, женщина решила покинуть село. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Опасаясь за безопасность своей дочери, Наталья согласилась на это предложение.



«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь) проплакала, говорила «я не поеду», и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже не понятно, что случится», — поделилась она.

По словам женщины, они вернулись в Россию через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам, проведенным с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО
Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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#всу
#рф
#сво
В Тамбовской области после атаки БПЛА возник крупный пожар
19 декабря 2024, 10:46

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В ночь на 19 декабря над территорией Тамбовской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. В результате падения обломков одного из них возник крупный пожар.
Дроны ВСУ были уничтожены над территорией Мичуринского муниципального округа, уточнили в пресс-службе областного правительства. Возгорание распространилось на площади 105 квадратных метров. Пожар был потушен силами сотрудников Главного управления МЧС России по Тамбовской области. К счастью, обошлось без жертв. Какой именно объект горел, не уточняется.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 84 украинских БПЛА над территорией российских регионов. Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где были уничтожены 36 беспилотников.

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#дроны
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Российские штурмовики продвигаются в Дзержинске, у Красноармейска и Дмитрова
Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске с тяжелыми боями
19 декабря 2024, 10:17

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продвигаются в Дзержинске с тяжелыми боями. Об этом рассказал заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.
«По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет. Наши военнослужащие ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого враг бьет по Горловке», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что основная часть высотных зданий в городе находится под контролем российских сил. Противник массово использует дроны, минирует местность, по-прежнему имеет возможность перебрасывать резервы, однако бойцы ВС РФ упорно продвигаются вперед.

При этом армия России освободила поселок Заря на Красноармейском направлении. Также наши бойцы продвигаются у самого Красноармейска и Димитрова.

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Освобождение Трудового и Старых Тернов, зоны досягаемости ATACMS в РФ и трагические истории мирных жителей: последние новости СВО
19 декабря 2024, 09:44

Фото: istockphoto/Chalabala

В течение суток Российские войска нанесли ряд ударов по критически важной инфраструктуре и промышленным объектам на территории Украины.
С другой стороны, украинские силы также активно действуют. Атака крылатыми ракетами Storm Shadow на Ростовскую область и освобожденные территории Запорожья демонстрирует, что Киев готов отвечать на вызовы. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Купянско-Сватовское направление

На Купянско-Сватовском направлении российские войска форсировали реку Оскол, что стало знаковым событием в их стремлении укрепить позиции на юге Двуречного. Бои здесь идут с целью расширения плацдарма и создания устойчивого фронта, что говорит о намерении России закрепиться в этом стратегически важном районе.

Покровское направление

На Покровском направлении ситуация также развивается динамично: российские силы значительно расширили свои позиции на участке Шевченко — Новотроицкое, освободив Новый Труд и выбив противника с нескольких позиций к северу от Пушкино.

Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России

Кураховское направление

Особое внимание стоит уделить Кураховскому направлению, где МО РФ объявило об освобождении Трудового и Старых Тернов. Однако важно отметить, что на южном фланге продолжаются ожесточенные бои, противник не сдается без боя. Поднятие флага России на северо-западных окраинах Успеновки символизирует не только военные успехи, но и моральный дух российских войск.

Времьевское направление

Тем временем на Времьевском направлении бои продолжаются в районе Раздольного и Нового Комара. Несмотря на сообщения, что ВСУ покинули этот район, присутствие украинских сил все еще сохраняется.

Боеприпасы с белым фосфором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сделала громкое заявление, что украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором. Захарова подчеркнула, что наличие таких боеприпасов у Украины может свидетельствовать, что страна не утилизировала химическое оружие в соответствии с международными обязательствами.

Трагические истории мирных жителей

Нина Крюкова, жительница недавно освобожденного села Плехово Суджанского района Курской области рассказала, как ей приходилось ночевать на улице в кустах, чтобы укрыться от украинских военнослужащих и их дронов.

Ситуация в селе стала невыносимой: военнослужащие ВСУ стучали в двери, разбивали окна и открывали огонь по жилым домам. Большинство домов в Плехово были сожжены, оставив людей без крова и средств к существованию.

В дополнение к этим событиям стало известно о возбуждении уголовного дела против бразильского наемника, который, по данным следственных органов, пытал и убил двух российских военнослужащих в Курской области.

Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты

Минобороны РФ показало на карте, какие регионы попали в зону досягаемости ATACMS

На брифинге начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов представил карту, демонстрирующую зоны досягаемости западных ракет. По её данным, американские ATACMS, британские Storm Shadow и англо-французские Scalp-EG могут поражать цели в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках и Крыму.

Зоны их действия также затрагивают Курскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую и Орловскую области, а частично — Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, БПЛА Tekever AR3 с дальностью до тысячи километров могут угрожать регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона

В минувшую ночь российская ПВО успешно отразила атаки украинских беспилотников, уничтожив 84 дрона, направленных на территорию страны.

Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы
Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы

По данным Минобороны, наиболее активно противник пытался прорваться над Ростовской областью, где было сбито 36 БПЛА, и Брянской — 21 дрон. Также ликвидированы 14 дронов над Белгородской, шесть — над Воронежской, по три — над Курской и Тамбовской областями, один над Краснодарским краем.

Эти события подчеркивают постоянные попытки ВСУ атаковать российские объекты с использованием беспилотников, однако силы ПВО демонстрируют высокую эффективность в защите воздушного пространства.

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Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

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#статьи
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«Я не говорю на украинском»: одесситки поставили на место пропагандистку — видео
В Одессе пожилые дамы поставили на место украинскую пропагандистку
19 декабря 2024, 09:38

Фото: istockphoto/Multipedia

В Одессе случился очередной провал украинской пропаганды. Две пожилые интеллигентные дамы заявили ратующей за мову тележурналистке, что Одесса — русский город.
Молодая корреспондентка остановила двух женщин почтенного возраста, видимо, вышедших за покупками, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Она заговорила с ними на мове, но они отказались отвечать журналистке, заявив, что не разговаривают на украинском языке.

«Я одесситка, я родилась здесь и я не говорю по-украински», — категорично сказала пожилая женщина.

Она уточнила, что понимает, о чём её спрашивают, но говорить не может, так как ей «не хватает словарного запаса». Впрочем, журналистка сама перешла на русский и поинтересовалась у пенсионерок, как же это они проживают на Украине, не говоря при этом на украинском.

На это обе женщины ответили, что они русские и считают Одессу русским городом. Одна из них, настроенная не слишком миролюбиво, высказалась в том смысле, что Одесса всегда была русским городом, а украинцы сперва «понаехали», а теперь и вовсе «вымерли».







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#женщины
#одесса
#украина
#русский язык
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Депутат ГД Белик назвал слова Зеленского о Крыме признанием фронтовых реалий
19 декабря 2024, 08:30

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Слова нелегитимного украинского президента о невозможности для Киева вернуть контроль над Крымом и Донбассом военным путём являются признанием «фронтовых реалий». Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в интервью французской газете Le Parisien глава киевского режима сказал, что Украина не располагает достаточными силами для того, чтобы вернуть контроль над территориями полуострова и Донбасса. Он также добавил, что Киеву остаётся рассчитывать только на дипломатическое давление на Россию со стороны международного сообщества.

«Наконец-то Зеленский начал осознавать и признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса», — в разговоре с РИА Новости прокомментировал это заявление российский парламентарий.

При этом, как отметил Белик, киевский лидер добавил тезис о дипломатическом давлении для того, чтобы не потерять лицо перед западными спонсорами. В целом он продолжает придерживаться прежней тактики: признавать для всех уже очевидное и тут же заявлять о своём несогласии, заколючил депутат.

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#донбасс
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Родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России
19 декабря 2024, 07:44

Фото: iStock/Iryna Imago

Родители украинского военнопленного Михаила Смаля, находящегося в плену с начала специальной военной операции, обратились с просьбой к российским властям предоставить их сыну гражданство. Об этом информирует РИА Новости.
Михаил Смаль, 2002 года рождения, служил на Чонгаре и был взят в плен с 24 февраля 2022 года. В интервью РИА Новости мать Михаила, Ольга Смаль, подтвердила его личность, сославшись на единственное письмо от сына, полученное 10 июня 2023 года. Она отметила, что почерк и выражения Михаила подтверждают его авторство.

Супруги Смали, проживающие в селе Стокопани Херсонской области, выразили желание, чтобы их сын вернулся домой к родителям. Ольга Смаль подчеркнула, что они не хотят, чтобы его обменивали, так как это может помешать его возвращению в семью. Родители Михаила уже давно получили российское гражданство и надеются на скорейшее возвращение сына в родное село.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#гражданство
#россия
#конфликт
#сво
#всу
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Украинские боевики совершили массированную атаку на российские регионы
Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над Российской территорией
19 декабря 2024, 07:42

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны Российской Федерации предотвратили серию попыток киевского режима осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА, которые пытались нанести удары по объектам на территории России. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью — 36 БПЛА. Также значительное число БПЛА было уничтожено над Брянской (21), Белгородской (14) и Воронежской (6) областями. Кроме того, три БПЛА были сбиты над Курской и Тамбовской областями, а один — над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#лнр
#всу
#ракеты
#пво
#дроны
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Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
Слюсарь: Ростовскую область ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
19 декабря 2024, 07:00

Фото: iStock/sommersby

Ночью Ростовскую область атаковали три ракеты и более 30 дронов. Об этом проинформировал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты таких городов, как Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

По его словам, большинство воздушных целей удалось нейтрализовать. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, пожарные продолжают с ним бороться.

К сожалению, в результате падения фрагментов беспилотника один человек получил ранения в населенном пункте под Ростовом; ему была оказана необходимая помощь. Он отметил, что информация о других последствиях на земле будет уточняться.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#военные
#возгорание
#лнр
#всу
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Подполковник Марочко: ВСУ добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника
19 декабря 2024, 06:49

Фото: iStock/Irina Piskova

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ добивают своих сослуживцев в Луганской Народной Республике сбросами с беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА. В районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника», — говорится в сообщении.

Марочко рассказал о случае в районе Лозовой. Трое раненных солдат ВСУ запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский беспилотник и добил их.

Подобный случай произошел севернее населенного пункта Загрызово. Украинский боец получил легкие ранения и попытался перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию. По итогу в него начался вестись «дружественный огонь». Солдат получил ранения несовместимые с жизнью и скончался.

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#беспилотник
#бпла
#лнр
#всу
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