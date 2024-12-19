Жительница Суджи была вынуждена уехать на Украину из-за иностранных наемников

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Жительница Суджи вернулась в Россию с дочерью-подростком после трех месяцев, проведенных на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала о сложной гуманитарной ситуации в своем селе и угрозах со стороны иностранных наемников и освобожденных из тюрем уголовников.
По словам Натальи Разуменко, они находились в Судже, когда в населенный пункт вошли украинские боевики. Ситуация ухудшилась, женщина решила покинуть село. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Опасаясь за безопасность своей дочери, Наталья согласилась на это предложение.
По словам женщины, они вернулись в Россию через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам, проведенным с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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По словам Натальи Разуменко, они находились в Судже, когда в населенный пункт вошли украинские боевики. Ситуация ухудшилась, женщина решила покинуть село. Волонтеры Украинского Красного Креста предложили им гуманитарный коридор в город Сумы. Опасаясь за безопасность своей дочери, Наталья согласилась на это предложение.
«Конечно, страшно. Я сперва согласилась, потом отказалась. Я не знала, куда едем — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Не понятно, что нас там ждет — отдадут ли нас в заложники, детей отдадут на органы мало ли что... И (дочь) проплакала, говорила «я не поеду», и я сама начала паниковать... Думала, как в этой ситуации лучше поступить: не ехать — тут убьют, а ехать — тоже не понятно, что случится», — поделилась она.
По словам женщины, они вернулись в Россию через Белоруссию 22 ноября благодаря переговорам, проведенным с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
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Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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Дарья Осипова