Над российским регионом сбили ракету ВСУ

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Над Курской областью сбили ракету ВСУ. Об этом проинформировал оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, ракета была уничтожена утром в понедельник, 6 января. Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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