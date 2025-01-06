Фото: iStock/Diy13
Киев планирует предпринять провокацию против России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По мнению Рогова, украинская сторона может устроить провокацию перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа или в канун заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии.
Он выразил мнение, что основной задачей провокации станет улучшение переговорных позиций Украины, а также получение нового пакета финансовой помощи и поставок вооружений.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США поделились мнением о российском «хладнокровном убийце»
Сенатор Маккол: из-за потери Украины США будет в проигрышной позиции перед РФ
Times: команда Зеленского пытается склонить Трампа на сторону Украины
Он выразил мнение, что основной задачей провокации станет улучшение переговорных позиций Украины, а также получение нового пакета финансовой помощи и поставок вооружений.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США поделились мнением о российском «хладнокровном убийце»
Сенатор Маккол: из-за потери Украины США будет в проигрышной позиции перед РФ
Times: команда Зеленского пытается склонить Трампа на сторону Украины
Екатерина Коршунова