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Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над российскими регионами
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


По данным ведомства, в Курской области было ликвидировано семь БПЛА, в Белгородской и Брянской областях — по два, над Крымом — один. Иные подробности в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В РАН назвали условия для военного разгрома Украины
ИМЭМО РАН: в 2025 году возможен сценарий военного разгрома Украины
06 января 2025, 07:16

Фото: iStock/alzay

Сценарий военного разгрома Украины возможен в этом году. Об этом сообщается в докладе Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН), пишет РИА Новости.
По информации академиков, данное развитие событий возможно при определенном стечении обстоятельств. Ученые не исключили, что в случае стремительной эскалации конфликта вокруг Украины следует ожидать «последующего выхода на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности».

Подобные решения могут быть приняты без участия или при формальном участии Украины, говорится в докладе. Примечательно, что такой сценарий в РАН считают маловероятным.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сценарий
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В Эстонии отозвались ​на атаку БПЛА ВСУ на Ленинградскую область
ERR: БПЛА ВСУ атаковали Ленобласть, не нарушив воздушное пространство Эстонии
06 января 2025, 06:17

Фото: iStock/NiseriN

Во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины 4 января на Ленинградскую и Псковскую области воздушное пространство Эстонии нарушено не было. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Эксперт Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти заявил, что дроны двигались сложными маршрутами, избегая крупных городов, зон ПВО и критической инфраструктуры.

По его словам, операция началась в Киевской области, а маршрут БПЛА был спланирован с использованием территорий с минимальным противовоздушным покрытием. Для дронов специально выбирались траектории с изменением высоты и направления полета.

В тот же день сообщалось, что в Ленинградской области были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. Их сбили с помощью систем радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Также «Радио 1» передавало, что стала известна цель атаки БПЛА ВСУ в Ленинградской области.

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В Белгородской области БПЛА ВСУ атаковал село и ранил двух жителей
06 января 2025, 03:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области село Ржевка Шебекинского округа подверглось атаке украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух мирных жителей.
Один из пострадавших получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго диагностированы осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

«Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате сброса взрывного устройства были выбиты стекла и повреждены фасады двух многоквартирных домов. Пострадали четыре легковых автомобиля.

Оперативные службы продолжают обход села для уточнения последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что появились кадры участия Росгвардии в отражении контратаки ВСУ в Курской области.

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#Вячеслав Гладков
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#сво
#всу
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«Искренне их презираю»: Зеленский оскорбил русский народ во время интервью
Зеленский заявил в интервью, что искренне презирает «глухой» русский народ
06 января 2025, 03:03

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что искренне презирает русский народ. Он объяснил это своей позицией по отношению к началу СВО, которая, по его словам, была «оправдана» защитой русского языка.
Несмотря на то что президент Украины «прекрасно» владеет русским, он отказался проводить интервью на этом языке, сославшись на свои убеждения и нежелание давать дополнительные аргументы Москве.

«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — объяснил Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что на Украине якобы никто не запрещает русскоязычное общение.

«У нас есть люди, которые говорят по-русски», — подчеркнул он.
Однако видно, что на фоне его заявлений продолжает разворачиваться русофобская политика. Закон «О деколонизации топонимов», вступивший в силу в 2023 году, обязывает переименовывать населённые пункты и улицы, связанные с Россией и советским периодом. Этот процесс начался ещё в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

Ранее в том же интервью Зеленский предложил использовать замороженные российские активы для закупки вооружений для Украины. Он также выразил недовольство поздней реакцией Запада на начало спецоперации и недостаточную помощь Киеву, что сопровождалось нецензурной критикой в адрес западных стран.

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#владимир зеленский
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#активы
#россия
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Появились кадры участия Росгвардии в отражении контратаки ВСУ в Курской области
06 января 2025, 01:47

Росгвардия сообщила об успешной ликвидации военной техники ВСУ в Курской области. В пресс-службе ведомства отметили, что были уничтожены машина разминирования ВСУ, занимающаяся расчисткой минных заграждений, и украинский танк.
Успешное отражения наступления совершили в приграничных районах Курской области, где росгвардейцы осуществляют постоянный мониторинг. Действия украинской техники, задействованной в попытке наступления, были оперативно пресечены. Использование БПЛА сыграло важную роль в отражении атаки украинских неонацистов.

«Спецназ Росгвардии встретил колонну противника точным ударом дрона-камикадзе по танку ВСУ», — отметили в Telegram-канале Росгвардии.
Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность в приграничных районах, предотвращая попытки продвижения украинских сил.

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Зеленский сматерился в адрес Запада и осудил недостаточную помощь на СВО против РФ
Зеленский нецензурно выругался о санкциях Запада против РФ во время интервью
06 января 2025, 01:25

Владимир Зеленский сматерился в адрес западных партнеров, обвинив их в недостаточной поддержке Украины в феврале 2022 года.
«Ну это ***, вы видите», — прокомментировал Зеленский «помощь» Запада и «действенность» санкций против РФ.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману президент Украины подчеркнул, что Киев не получил ни оружия, ни эффективных санкционных мер против Москвы до начала конфликта.

Несмотря на предложение Фридмана дать интервью на русском языке, Зеленский вел беседу на украинском, но периодически использовал русские слова и нецензурные выражения. Он отметил, что Запад лишь делал заявления, которые не помогали Украине укрепить свою обороноспособность.

«Это факт: мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова — это помощь, ну, тогда мы получали ее очень много», — возмутился Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина нуждалась не только в вооружении, но и в решительных действиях партнеров, которые могли бы заранее остановить эскалацию. Запись интервью была опубликована офисом Зеленского.

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Зеленский выдвинул условия для мирных переговоров с Россией
Зеленский: Киев готов к переговорам с Россией при гарантиях НАТО
06 января 2025, 00:24

Украина выразила готовность к переговорам с Россией, но выдвинула ряд условий, которые, по словам президента Владимира Зеленского, необходимы для начала диалога.
В интервью подкастеру Лексу Фридману украинский лидер отметил, что ключевыми условиями являются гарантии безопасности от НАТО и поставки оружия.

Зеленский уточнил, что возможным шагом может стать размещение НАТО на контролируемых Украиной территориях. Он подчеркнул, что это не является победой для Украины, но может стать дипломатическим путем к завершению конфликта.

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал президент.
Кроме того, президент заявил, что страна нуждается в четких обязательствах со стороны Запада для обеспечения своей безопасности. Гарантии безопасности и вооружение, по мнению Зеленского, являются основными факторами, без которых невозможно говорить о мирном соглашении с Россией.

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В зоне СВО погиб Олег Гегельский: талантливый поэт и автор песен звёзд российской эстрады
В 60 лет на СВО погиб известный поэт-песенник Олег Гегельский
05 января 2025, 23:25

Олег Гегельский (Фото: соцсети)

Российский поэт, автор песен и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб в возрасте 60 лет, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. О его смерти передает RT со ссылкой на супругу бойца, Полину Гегельскую. Смерть Олега стала трагедией для родных, коллег и почитателей его творчества.

Смерть на боевом задании

3 декабря 2024 года Олег Гегельский погиб, выполняя боевую задачу в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской дивизии. Во время передвижения по «серой зоне» автомобиль, в котором находился поэт, попал под артобстрел.

По словам его супруги Полины Гегельской, Олег никому не сообщал о своём решении подписать контракт с Министерством обороны в сентябре 2024 года.

Фото: iStock/Anna_Anikina

«Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал. Поэтому никто даже не знал, что он подписал контракт», — рассказала Полина.
Семья Гегельского, включая 10-летнего сына, пройдет реабилитацию в центре поддержки участников СВО и их семей. Ребенок очень тяжело воспринял гибель отца. Ему понадобится помощь профессионалов, чтобы справиться с трагедией.

Военная служба и личные причины

Олег Гегельский — уроженец города Черкассы Украинской ССР. Он с юности был связан с армией, вдохновляясь примером своего отца — ветерана Великой Отечественной войны.

Олег служил в спецназе, участвовал в боевых действиях в Афганистане, Югославии и Чечне, где получил ранения. В последние годы он также обучал людей навыкам выживания, создав школу VESTIGATOR.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Друг поэта Руслан Осташко отмечал, что Гегельский был настоящим профессионалом.

«Когда я узнал подробности, что он попал под артобстрел, я понял, насколько для него как для профессионала было обидно, что смерть настигла его в момент, когда он никак не мог повлиять на исход. В честном бою такого бы не произошло, потому что, когда мы были на сборах, я видел, как он работает с имитацией оружия, в условиях городского и полевого боя», — вспоминал Осташко.
Осташко отметил, что по Гегельскому было видно, как его тянуло в зону СВО. По словам погибшего, ему было важно защищать Родину. Он был готов оказаться в любой горячей точке, выполняя свой долг.

Творчество и память

Олег Гегельский оставил богатое творческое наследие. Он написал более 100 текстов стихотворений, ставших песнями. Их исполняли такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Николай Носков, Анжелика Варум и другие артисты. Особо выделяются шесть песен из альбома Николая Носкова «По пояс в небе», включая хит «На меньшее я не согласен».

Фото: iStock/mizar_21984

Его книга стихов «Корни. Ствол. Крона» раскрывает разные грани творчества поэта: от лирики до военных и религиозных тем. Гегельский также был членом Союза писателей России, Русского географического общества и лауреатом фестиваля «Песня года — 94». Песни на его стихи сегодня исполняют и на Донбассе.

«Стихи его живы, и память о нём будет вечной», — поделилась супруга поэта.

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#смерть
#творчество
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#поэт
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Хинштейн: комментарии чиновников о действиях ВС РФ недопустимы
05 января 2025, 22:37

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Teлеграм-канале, что комментарии чиновников о ситуации на фронте и действиях Вооруженных сил (ВС) РФ недопустимы.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», — обратил внимание временно исполняющий обязанности главы Курской области.

Ещё Александр Хинштейн попросил жителей региона не возвращаться в населённые пункты, являющимися частью «серой зоны». Врио главы региона уточнил, что власти Курской области делают всё, чтобы помочь Вооружённым силам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.

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#минобороны
#курская область
#вс рф
#александр хинштейн
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