Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

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Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Курской области было ликвидировано семь БПЛА, в Белгородской и Брянской областях — по два, над Крымом — один. Иные подробности в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова