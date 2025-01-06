В РАН назвали условия для военного разгрома Украины

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Сценарий военного разгрома Украины возможен в этом году. Об этом сообщается в докладе Исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН), пишет РИА Новости.
По информации академиков, данное развитие событий возможно при определенном стечении обстоятельств. Ученые не исключили, что в случае стремительной эскалации конфликта вокруг Украины следует ожидать «последующего выхода на некое плато нормализации с поисками взаимоприемлемых решений по безопасности».
Подобные решения могут быть приняты без участия или при формальном участии Украины, говорится в докладе. Примечательно, что такой сценарий в РАН считают маловероятным.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Подобные решения могут быть приняты без участия или при формальном участии Украины, говорится в докладе. Примечательно, что такой сценарий в РАН считают маловероятным.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова