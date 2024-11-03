В Ростовской области сбили 16 беспилотников ВСУ

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В Ростовской области сбили 16 украинских дронов. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что вражеские БПЛА были ликвидированы в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Глава региона уточнил, что пострадавших и повреждений нет.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать «массированную воздушную атаку», заключил Голубев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать «массированную воздушную атаку», заключил Голубев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова