Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

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Силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями, три — над Мордовией, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова