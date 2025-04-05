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Над российскими регионами за ночь сбили 49 БПЛА

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 49 БПЛА ВСУ над регионами России
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО за прошлую ночь ликвидировали и перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что 16 беспилотников сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями, три — над Мордовией, по одному БПЛА — над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Сальдо назвал правобережную часть Херсонской области мертвой зоной из-за Киева
05 апреля 2025, 07:37

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную ВСУ правобережную часть региона в мертвую зону, передает РИА Новости.
«Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, из Херсона слышны только мрачные вести. Город практически полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими боевиками.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украинский пленный рассказал о преступлениях командира в Курской области
Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской области
05 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Пленный украинский военнослужащий Александр Горб сообщил, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирных жителей, так и против пленных российских бойцов. Об этом информирует ТАСС.
По словам украинского пленного, его командир «проводил разговоры» с мирным населением, во время которых он избивал жителей приграничья Курской области. Горб отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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В Германии поразились массовому дезертирству среди ВСУ
Berliner Zeitung: дезертирство солдат стало самым частым преступлением на Украине
05 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/razihusin

В Донбассе участились случаи массового дезертирства среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, анализируя ситуацию на фронте и внутри украинской армии.
По данным газеты, тысячи солдат самовольно покидают позиции или отказываются возвращаться в свои подразделения. Основные причины — отсутствие ротации и невозможность получить отпуск даже после длительных боевых действий. Это провоцирует рост психологического напряжения и открытого недовольства.

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.

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Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ
Baza: БПЛА ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске
05 апреля 2025, 04:10

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотников. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов, отметив, что пострадавших нет. По предварительным данным, цель удара — завод по производству оптического волокна в Саранске.
Жители Саранска сообщили о 6–8 БПЛА в небе и примерно 10 взрывах, прозвучавших с 2:20 ночи.

В результате атаки на территории завода «Оптиволоконные системы» возник пожар, пишет Baza. Это предприятие является первым и единственным в России производителем оптического волокна. Для ликвидации последствий задействованы экстренные службы.



Ранее сообщалось, что Киев передает недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.

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Украину обвинили в распространении фейковой информации об ударе по Кривому Рогу
«Война с фейками»: Украина пишет дезинформацию о деталях удара по Кривому Рогу
05 апреля 2025, 03:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина распространяет недостоверные данные о последствиях удара по Кривому Рогу, заявил Telegram-канал «Война с фейками». Украинские СМИ начали распространять дезинформацию о том, что ракетный удар сил РФ, нацеленный на военных ВСУ, попал в Кривом Роге по детской площадке.
Украинские и западные СМИ указали в своих публикациях якобы конкретный ресторан, по которому «пришлась атака» со стороны РФ.

«ВС РФ не воюет с мирными жителями, в отличие от ВСУ. (...) ВСУ не могут остановить натиск ВС РФ и пытаются совершать провокации», — отмечает Telegram-канал.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атака по ресторану с ВСУ была нанесена высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. На Украине же пишут, что по объекту попала баллистическая ракета «Искандер» с кассетной боевой частью.

Уточняется, что фугасная боевая часть «Искандера» (вес более 500 кг) должна была бы оставить крупную воронку, а кассетные боеприпасы — широкую зону поражения.

Однако на ряде фотографий очевидцев можно увидеть, что «пострадавший» от атаки РФ объект и территория рядом с ним нетронуты. Никаких повреждений на соседней детской площадке тоже нет — доказательство, что целью ВС РФ было иное место.

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