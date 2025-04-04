Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву

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Системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Информацию о нейтрализации дрона передал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.По данным очевидцев, которые передает Mash, в Филимонковском, Вороновском и Первомайском районах Новой Москвы были слышны звуки, напоминающие взрывы. Точные причины инцидента и детали происходящего пока не раскрываются.
Также в Росавиации сообщили, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти аэропорты на данный момент приостановили прием и отправку авиарейсов.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что жители одного из населенных пунктов Одинцовского района Подмосковья также сообщают о звуках взрыва, а в Раменском и Жуковском пишут о проблемах со связью.
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