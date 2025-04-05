Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины превратили оккупированную ВСУ правобережную часть региона в мертвую зону, передает РИА Новости.
«Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — сказал глава региона.
По словам Сальдо, из Херсона слышны только мрачные вести. Город практически полностью опустел, а его немногочисленное население живет в страхе перед украинскими боевиками.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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