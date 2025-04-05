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Пленный украинский военнослужащий Александр Горб сообщил, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирных жителей, так и против пленных российских бойцов. Об этом информирует ТАСС.
По словам украинского пленного, его командир «проводил разговоры» с мирным населением, во время которых он избивал жителей приграничья Курской области. Горб отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова