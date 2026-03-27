Над российскими регионами за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 85 БПЛА ВСУ над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, беспилотные летательные аппараты противника сбили над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областями, акваторией Черного моря, Республикой Крым и Московским регионом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
