В Вологодской области БПЛА ВСУ атаковали череповецкую промзону
В Вологодской области украинские беспилотники пытались атаковать череповецкую промышленную зону. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Согласно публикации, которая появилась в 04:51 (мск), этим утром системы противовоздушной обороны отражали налёт ВСУ. На месте падения обломков сбитых БПЛА сейчас работают представители экстренных служб. Точное количество целей, которые уничтожила ПВО, в материале пока не приводится.
Филимонов призвал местных жителей сохранять спокойствие и пообещал держать их в курсе ситуации. Информация о последствиях уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленинградской области третью ночь подряд зафиксировали атаку украинских дронов. Люди писали, что слышали взрывы в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. Предварительно, удалось успешно сбить около 20 беспилотников.
