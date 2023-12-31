Над Ростовской областью расчеты ПВО сбили три дрона ВСУ

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Дежурным средствам ПВО удалось сбить три украинских БПЛА над Ростовской областью.
Об сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.
Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.
В воскресенье, в Минобороны информировали, что за минувшие сутки российские военные сбили 31 дрон ВСУ. Также удалось перехватить 14 снарядов реактивных систем залпового огня, которые выпустили из установок HIMARS и «Ольха».
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.
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В Севастополе спустя 20 минут отменили воздушную тревогу
Киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Её пресекли примерно в 17:40 мск в воскресенье.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене длившейся 20 минут воздушной тревоги. Соответствующее сообщение он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что воздушная тревога в городе была объявлена в воскресенье, 31 декабря, в 12:43 по московскому времени.
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В Севастополе спустя 20 минут отменили воздушную тревогу
Мария Фирсова