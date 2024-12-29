Над Ростовской областью сбили дрон ВСУ

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Силы ПВО сбили украинский дрон в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Врио главы региона добавил, что работа системы противовоздушной обороны продолжается.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Врио главы региона добавил, что работа системы противовоздушной обороны продолжается.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова