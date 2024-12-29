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При падении Курахово в Донбассе боевикам ВСУ придется отступать так же, как они отступали в Угледаре и Авдеевке, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Своим мнением он поделился на собственном YouTube-канале.
«Курахово <....> вот-вот падет. <...> Украинским войскам к <...> к югу от Курахово и немного западнее, вероятно, тоже придется отступать. <...> Это катастрофа, которая надвигается. Украинские войска на (Кураховской. — Прим. ред.) ТЭС отрезаны. <…> Им придется поступить так же, как сделали их товарищи в Авдеевке и Угледаре. Им придется отступать по полям в разгар зимы», — пояснил эксперт.
Меркурис добавил, что, по его мнению, отступление украинских боевиков обернется для них как людскими, так и территориальными потерями. Неонацисты уйдут под постоянными российскими ударами.
«Это будет ужасающее дело», — резюмировал Меркурис.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ оставили свои позиции в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов